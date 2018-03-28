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20:50 28 مارس/ آذار 2018
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    وكالة الفضاء الروسية

    وكالة الفضاء الروسية تعلن انفصال مركبة الشحن "بروغرس" عن محطة الفضاء الدولية

    © Sputnik. Роман Соколов
    العالم
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    أعلن متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس - 07"، انفصلت اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، عن محطة الفضاء الدولية، لتبقى في المدار الفضائي مدة شهر واحد من أجل إجراء تجارب علمية.

    رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
    © Photo/ NASA/Jack Fischer
    رائد فضاء روسي يدلي بصوته من محطة الفضاء الدولية
    موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لـ"سبوتنيك": "انفصلت "بروغرس إم إس — 07" عن المحطة، وسيتم إغراقها في المحيط الهادئ يوم 26 أبريل/ نيسان المقبل بعد استخدامها في بعض التجارب العلمية، مشيرا إلى أن المنطقة المقررة لسقوط أجزاء المركبة غير المحترقة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، تقع على مسافة نحو 3000 كيلومتر شرق عاصمة نيوزيلندا ويلينغتون".

    من جانبها أكدت مؤسسة "إنيرغيا" الروسية لإنتاج الصواريخ الفضائية لـ"سبوتنيك" أنه خلال فترة بقاء "بروغرس" في مرحلة التحليق المستقل، ستجرى على متنها المرحلة التالية من التجربة الفضائية "إزغيب".

    يذكر أن الهدف من هذه التجربة هو دراسة حركة مركبات الشحن في نظم دوران مختلفة مع الحفاظ على اتجاه الجاذبية والطاقة الشمسية لتحديد معالم حالة الجاذبية الصغرى.

    وتم إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس —07" نحو محطة الفضاء الدولية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، من مطار الفضاء بايكونور الدولي بواسطة صاروخ النقل "سويوز- 2.1 إيه".

    وكانت الشاحنة قد التحمت بنجاح بمحطة الفضاء الدولية في نفس اليوم، حيث نقلت الوقود والأكسجين والمواد الغذائية وأجهزة لإجراء التجارب العلمية والطرود لرواد الفضاء، بحمولة وزنها 2 ونصف طن من المواد اللازمة لطاقم المحطة الفضائية الدولية.

    وكان من المفترض أن تصبح سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس —07" أول شاحنة فضائية تطير نحو محطة الفضاء الدولية وفقا لخطة تحليق جديدة، أي خلال مدة 3.5 ساعة بدلا من 48 ساعة، وفقا للخطة التقليدية، إلا أنه تم تأجيل إطلاق سفينة الشحن لأسباب فنية، من 12 أكتوبر عام 2017 إلى الموعد الاحتياطي — 14 أكتوبر، عندما كانت الظروف لا تسمح بإطلاق الشاحنة وفقا لخطة التحليق الجديدة.

    وكانت سفينة الشحن "بروغرس إم إس-07" قد قضت 48 ساعة في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية، ما يعتبر خيارا احتياطيا روتينيا في مثل هذه الأحوال.

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    الكلمات الدلالية:
    سويوز, أخبار الفضاء, محطة الفضاء الدولية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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