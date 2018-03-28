إيران تحذر من خطوة "خطيرة للغاية" على السعودية

دعا المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على السعودية من أجل أن تكف عما وصفه بـ"المجازر" وأن تدخل في مسار العملية السلمية مع اليمن.

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وأعرب خوشرو عن أسفه لعقود مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية "حيث تستخدم الأخيرة هذه الأسلحة في قصف الشعب اليمني البريء (…) القوى الكبرى تساهم في قتل الشعب اليمني وهذا أمر خطير للغاية" على حد قوله.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، قال خوشرو: "لقد اعترفت السعودية اليوم بأنها ساهمت بتعزيز التطرف والعنف على مدى السنوات والعقود الماضية، وللأسف فإنها لم تأخذ العبرة من أخطائها الماضية وقد انتقلت من دعم التطرف بشكل سري إلى البدء بمغامرات الحروب التي سوف تكون خطيرة للغاية على السعودية".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "إيران ترى بأنه لا يوجد هناك أي حل للأزمة اليمنية سوى الحل السياسي. لقد تقدمت الجمهورية الإسلامية بمقترحات مختلقة من أجل حل الأزمة اليمنية، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأممي الخاص لشؤون اليمن بأنها مستعدة لتقديم أية مساعدة في سبيل إنجاح المسار السياسي".