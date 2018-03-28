الأمين العام للأمم المتحدة: هناك زيادة ملحوظة في عدد قتلى قوات حفظ السلام

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في تعداد قوات حفظ السلام قد ارتفع بشكل ملحوظ بسبب الهجمات الغادرة التي تعرضت لها خلال العام الماضي.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد فقدنا خلال العام الماضي 59 عنصرا من قوات حفظ السلام بسبب هجمات غادرة، ويعتبر هذا زيادة حادة مقارنة مع عام 2016 حيث بلغ عدد القتلى 34".

© AFP 2018/ Pacome PABANDJ الأمم المتحدة تكشف جنسية قتلى قوات حفظ السلام في مالي

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة حاليا تنشر وحدات لحفظ السلام في 15 نقطة ساخنة في العالم، وأن أكبر هذه الوحدات تنتشر في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان

وأشار الأمين العام إلى أن "أكثر من 140 عنصرا من قوات حفظ السلام، قتلوا في مالي عام 2013".

وخاطب غوتيريش مجلس الأمن متسائلا: "كيف يمكن لأصحاب الخوذ الزرقاء أن يعملوا في مثل هذه الظروف، حيث تفتقر قوات حفظ السلام إلى نحو 100 عربة مدرعة لنقل القوات؟".

وتحدث غوتيريش عن المشاكل المنهجية لعمل قوات حفظ السلام، و"التي غالبا ما تفتقر للزي الرسمي والتدريب، والإعداد للعمل في الأجواء الخطيرة، والتقصير في كفاءة القيادة وثقافة السلوك".

وأتم الأمين العام "قواتنا لحفظ السلام ضعيفة، وأصبحت هدفا للهجمات".