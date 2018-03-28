قطار زعيم كوريا الشمالية الغامض... ترسانة ضد المتفجرات تحتوي على الكركند الحي وفرق موسيقية

أثار القطار الذي ذهب به زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين، موجة من الغموض والدهشة جعلت العديد من وسائل الإعلام العالمية تهتم بالحديث عنه.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، يتكون القطار من 21 عربة مدهونة باللون الأخضر القاتم، ونوافذه معتمة بهدف الحفاظ على هوية ركابه سرية.

ولا تتوافر أية معلومات عن القطار، سوى تلك التي جاءت في بعض التقارير الاستخباراتية، وأحاديث بعض المسؤولين الذين سمح لهم بالسفر على متن القطار.

وتؤكد التقارير أنه منذ عهد والد الزعيم الحالي، كيم جونغ إيل، في كل مرة يسافر فيها الرئيس يكون هناك قطار أمني متقدم، وقطار يحمل الزعيم، وقطار ثالث يحمل الحراس الشخصيين وإمدادات إضافية.

جميع عربات القطار مضادة للرصاص والمتفجرات، ما يجعلها أثقل بكثير من المتوسط، ما يجعل سرعة القطار القصوى 40 كيلو متر في الساعة.

وظهر في لقطات فيديو قديمة من رحلات كيم الأب، الزعيم في عربة مفروشة بمقاعد فاخرة، وأمامه فنانون يقدمون عروض وهم يرتدون بذلات رسمية وأثواب السهرات.

وكشف كونستانتين بوليكوفسكي، وهو مسؤول روسي سافر مع الزعيم الأب في عام 2011، أنه على متن القطار يمكنك تناول أي طبق من المطبخ الروسي أو الصيني أو الكوري أو الياباني أو الفرنسي.

وأضاف بوليكوفسكي أن كيم كان يحرص على تواجد الكركند الحي وغيرها من الأطعمة الشهية الطازجة داخل القطار، بجانب أفخر أنواع النبيذ الفرنسي وأغلاها.