إسرائيل تسلم جثمان القتيل الفلسطيني ياسين السراديح

وكان السراديح قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهر في مدينة أريحا، وبحسب العائلة فإن تشيع جثمان ابنها سيكون مساء غدا الخميس.
وخضع السراديح للتشريح بعيد مقتله لمعرفة أسباب وفاته وأثبتت نتائج التشريح أن السراديح قتل برصاصة أطلقت عليه من مسافة صفر في منطقة أسفل البطن أدت إلى نزيف دموي وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد الأيمن وخرجت من الظهر حسب ما أعنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
في سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أماط اللثام عن وجهه الحقيقي بعد أن نشر اليوم أن السلطة استأنفت صرف معاشات للإرهابيين الفلسطينيين".
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