ترامب يعلن عزل مسؤول جديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 28 مارس / آذار، عزل وزير المحاربين القدامي ديفيد شولكين، من منصبه.

وكتب ترامب على "تويتر": "يسعدني أن أعلن عن نيتي ترشيح الطبيب المحترم روني جاكسون لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى"، مضيفا: "كل الشكر للطلبيب المحترم ديفيد شولكين، على عمله في خدمة هذا الوطن".

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

وأعلن ترامب، مؤخرا، إقالة عدة مسؤولين في إدارته أبرزهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي حل محله مدي الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو.

….In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

وعزل مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر وعين جون بولتون في هذا المنصب الذي يتسلمه رسميا في التاسع من الشهر المقبل.