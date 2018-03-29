الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت إن إسرائيل ستنشر أكثر من 100 قناص يمكنهم إطلاق الرصاص الحي إذا ما تعرضت حياة الإسرائيليين للخطر.

© AFP 2018/ Jack Guez 1000 عملية خارج الحدود...إسرائيل تتوقع تصعيدا خطيرا

وأضاف آيزنكوت إذا اعتقد الفلسطينيون بأنهم سينظمون مسيرة تعبر السياج الحدودي في غزة "فهم واهمون"، حسب صحيفة " يسرائيل هيوم ".

وأكد آيزنكوت أن أكثر من 100 قناص من الواحدات الخاصة، سيتمركزوا في المنطقة بالإضافة إلى جزء كبير من الجيش، وأن قواته لن تترد في منع الفلسطينيين من العبور.

وتابع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن جيش إسرائيل سيواجه حركة حماس، وأنه من "مصلحتنا —أي إسرائيل- الحفاظ على الواقع الأمني الحالي على الأقل حتى نهاية العام".

وأعطى آيزنكوت أنه أعطى أوامر لتنفيذ أكثر من ألف عملية سرية خارج البلاد واصفا بلاده بأنها "لا تقهر".

ويجهز الفلسطينيون لمسيرة العودة الكبري في الثلاثين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتجه المسيرة ناحية السياج الحدودي.

وقال الناطق باسم مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية لحركة فتح، عاطف أبو سيف" إن مسيرة العودة تنطلق في ذكرى يوم الأرض وبالتزامن مع مرور 70 عاما على النكبة.

وأكد في بيان صحفي الأحد الماضي أن مسيرة العودة "استمرار لمسيرة الكفاح التحرري الذي يخوضه شعبنا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.