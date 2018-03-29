بعد غياب 6 سنوات... مالالا يوسفزي تعود إلى بلادها

يذكر أن مالالا يوسفزاي تعد الفتاة التي ألهمت العالم ووقفت بوجه رصاص أعتى الجماعات المسلحة، لأجل التعليم وحصول الفتيات على حقوقهن، وكانت قد أهدت نسخة من كتابها لمكتبة الموصل التي تحول إرثها الثمين إلى رماد عن محرقة دبها تنظيم "داعش".
وأجرت يوسفزي أول زيارة لها، إلى أربيل بإقليم كردستان العراق، في يوليو/ تموز من العام الماضي، وكانت نساء من الموصل، بانتظار مالالا الحائزة على جائزة نوبل للسلام المدافعة عن حرية التعليم في بلادها باكستان.
يذكر أن مالالا من مواليد 12 يوليو/تموز 1997، من منطقة وادي سوات في باكستان، وتعد أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2014، بعد وقوفها بوجه مسلحين من طالبان هاجموها وأصابوها بجرح بليغ في وجهها، لكنها نجت منهم بأعجوبة بالغة لتواصل مسيرتها لأجل أن تأخذ الفتيات في بلادها والعالم حقوقهن في التعليم.
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