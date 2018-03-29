اليابان تعرض عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية

وقالت في تقرير من سول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.
وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.
وأكدت بكين، في وقت سابق، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء، وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".
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