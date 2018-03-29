اليابان تعرض عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية

قالت صحيفة أساهي اليابانية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، إن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.

© AFP 2018/ Kazuhiro Nogi اليابان تعلق على زيارة كيم جونغ أون للصين

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي، لم تذكر اسمه، أن حكومة الزعيم كيم جونغ أون بحثت مع زعماء حزب العمال الكوريين الحاكم في البلاد احتمال عقد اجتماع قمة مع اليابان، بحسب رويترز.

وقالت في تقرير من سول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

وأكدت بكين، في وقت سابق، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء، وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".