بيونغ يانغ وسيئول تبدآن المفاوضات التحضيرية لقمة ثنائية

بدأ كبار ممثلي وفود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، المفاوضات التحضير لقمة الدولتين الكوريتين، وهي تجري في مبنى "تخونيلغاك" في الجانب الكوري الشمالي من المنطقة المجردة من السلاح عند نقطة التفاوض في بانمونجوم.

© Sputnik. Issei Kato اليابان تعرض عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية

طوكيو — سبوتنيك . ويرأس وفد كوريا الشمالية، الذي يتألف من ثلاثة أشخاص رئيس لجنة التوحيد السلمي للوطن الأم، لي سونغ وون، فيما يمثل الجانب الكوري الجنوبي وزير شؤون الوحدة الوطنية لجمهورية كوريا تشو ميونغ يون.

وذكرت وكالة يونهاب، أنه من المتوقع أن تناقش المحادثات التحضيرية الموعد المحدد للقمة المرتقبة بين الدولتين الكوريتين في نهاية نيسان/ أبريل وجدول أعمالها.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، صباح يوم أمس الأربعاء، أن كيم جونغ أون قام في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس الحالي، بزيارة غير رسمية إلى الصين، وفي وقت لاحق أوردت وزارة الخارجية الكورية الشمالية نبأ مماثلا في موقعها.

الجدير بالذكر أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، أصبحت الأولى، التي قام بها كيم جونغ أون إلى خارج البلاد بعد وصوله إلى قمة السلطة في عام 2011.

وتجري الاستعدادات الآن لعقد اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي مون تشه إن، وكيم جونغ أون، المقرر في نيسان/أبريل، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. بعد ذلك، من المتوقع عقد قمة بين كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.