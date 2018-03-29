السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصا خلال الحريق في السجن

أعلن النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، مساء يوم الأربعاء، أن الحريق في السجن اسفر عن مقتل 68 شخصا.

© AP Photo/ Eric Gay حظر أمريكي على المعاملات بعملة فنزويلا الرقمية

فنزويلا- سبوتنيك .وكتب صعب على صفحته في "تويتر": " يعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، أنه بخصوص الأحداث المروعة في مقر شرطة ولاية كارابوبو،

حيث قتل في الحريق المزعوم 68 شخصا، عين أربعة مدعيين عامين (ثلاثة إقليميين وواحد فيدرالي) لتوضيح ملابسات هذه الأحداث المأساوية".

هذا وكانت وسائل الأعلام قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل 78 شخصا، ولكن وفقا لبيانات غير رسمية.