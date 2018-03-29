رغم محادثات السلام مع "الشمالية"... كوريا الجنوبية وأمريكا تكشفان عن مقاتلة تتفادى الرادار

حضر نائب وزير الدفاع الكوري سوه تشو سوك الحفل مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية ومنهم، إلين لورد، نائب وزير الدفاع لشئون الاقتناء والاكتفاء، حسب وكالة أنباء يونهاب

وكشفت الدولتان عن أول طائرة من المقاتلة إف-35 في فرع شركة لوكهيد مارتن فورث وورف بتكساس الأمريكية.

وتعاقدت كوريا الجنوبية مع أمريكا على شراء 40 طائرة إف —35 منذ عام 2014، وتعتبر الطائرة التي كشف عنها هي الأولى.

وتنشر كوريا الجنوبية الطائرات الـ40 في 2021.

ويتوقع أن تلعب الطائرة الجديدة دورا ضد تهديدات كوريا الشمالية، حيث تمتلك كوريا الجنوبية سربا من طائرات إف- 15 وإف-16 وك س.

وتعتبر إف —35 أول طائرة حربية لكوريا الجنوبية تتفادى الكشف عنها بالرادار.

ويتزامن الكشف عن المقاتلة الجديدة مع بدء كبار ممثلي وفود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، المفاوضات التحضيرية لقمة الدولتين الكوريتين، وهي تجري في مبنى "تخونيلغاك" في الجانب الكوري الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح عند نقطة التفاوض في بانمونجوم.