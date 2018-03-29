تفاصيل أول حفل غنائي لفرقة كورية جنوبية في الشمال منذ 13 عاما

تقدم فرقة فنية كورية جنوبية عروضا لها في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية لأول مرة منذ 13 عاما.

ويغادر فريق تقني، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار، من كوريا الجنوبية إلى الشمال، للتحضير للحفل الذي يقام أمام محادثات القمة بين الكوريتين، والمتوقع عقدها في نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، حسب وكالة أنباء يونهاب

ويقوم الفريق التقني بتركيب معدات المسارح وتفتيش المنشآت المعنية، أما الفريق الغنائي فيصل إلى بيونغ يانغ في 31 من الشهر الجاري.

ويشمل الفريق الغنائي مغنين و20 عضوا من فرقة التايكوندو الاستعراضية.

ويقدم 10 مغنين وفرقة غنائية واحدة عروضهم، كذلك فرقة ريد فيلفت.

وتظهر الفرقة الفنية الكورية الجنوبية لمفردها لمدة ساعتين في اليوم الأول من أبريل على مسرح شرق بيونغ يانغ، وتقدم عروضا أخرى مشتركة بين فرق من الكوريتين في الثالث من أبريل بملعب ريوكيونغ جونغ جو يونغ.

وكانت آخر حفلة فنية قدمت في كوريا الشمالية لمغن جنوبي هو جو يونغ بيل عام 2005.