وقوع حادث في محطة للطاقة النووية برومانيا

© Sputnik. Alexei Malgavko ما سبب تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي

وأعلنت شركة "نوكلير الكتريكا" المشغلة للمحطة النووية، عن توقف المفاعل الثاني في محطة تشيرنافوده، عن العمل بشكل أوتوماتيكي، صباح اليوم الخميس، بعد حدوث عطل في نظام الكهرباء وليس النظام النووي.