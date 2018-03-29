إيطاليا تعتقل 5 أشخاص في عملية واسعة لمكافحة الإرهاب

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي العملية، التي تعد الأحدث في سلسلة مداهمات مماثلة هذا الشهر، مع زيادة في عدد من تطردهم إيطاليا من الأجانب.
وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن قوات تحقيق خاصة تنفذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" في روما ومدينة لاتينا القريبة منها.
وأضافت أن خمسة أشخاص اعتقلوا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي، أمس الأربعاء، إن الخطر الأمني الذي يشكله مؤيدو تنظيم "داعش" على إيطاليا أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العودة إلى أوروبا عبر إيطاليا بعد أن مني التنظيم بسلسلة من الهزائم في سوريا والعراق.
ومنذ بداية العام الحالي طردت إيطاليا 29 أجنبيا، للاشتباه في أنهم يمثلون تهديدا أمنيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)