صحيفة: طلعات جوية إسرائيلية فوق مواقع برنامج إيران النووي

نفذت طائرتان حربيتان إسرائيليتان من طراز F35 فائقة التطور، طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بأنه مطلع.

© AFP 2018/ Jack Guez 1000 عملية خارج الحدود...إسرائيل تتوقع تصعيدا خطيرا

وأفاد المصدر الذي لم تسمه الجريدة ، بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.

وأشار إلى أن الطائرتين تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، علما أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات "كوبرا جونيور" المشتركة.

وذكر أن مقاتلات F35 السبع التي دخلت الخدمة في إسرائيل، والتي نفذ بعضها أخيرا ضربات جوية في سورية وعلى الحدود اللبنانية — السورية، تستطيع التحليق دون توقف للتزود بالوقود ما يعادل مرتين في كل اتجاه من إسرائيل إلى إيران.

وأمس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت النقاب عن أن الجيش استأنف غاراته على مواقع في سورية، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الـF16 الشهر الماضي.

وقال أيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، و"حزب الله" لا يملك القدرة الصاروخية على ضرب أهداف محددة في داخل إسرائيل.