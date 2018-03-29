صحيفة: طلعات جوية إسرائيلية فوق مواقع برنامج إيران النووي

وأشار إلى أن الطائرتين تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، علما أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات "كوبرا جونيور" المشتركة.
وذكر أن مقاتلات F35 السبع التي دخلت الخدمة في إسرائيل، والتي نفذ بعضها أخيرا ضربات جوية في سورية وعلى الحدود اللبنانية — السورية، تستطيع التحليق دون توقف للتزود بالوقود ما يعادل مرتين في كل اتجاه من إسرائيل إلى إيران.
وأمس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت النقاب عن أن الجيش استأنف غاراته على مواقع في سورية، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الـF16 الشهر الماضي.
وقال أيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، و"حزب الله" لا يملك القدرة الصاروخية على ضرب أهداف محددة في داخل إسرائيل.
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