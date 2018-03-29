إسرائيل تجد مشتر جديد لطائراتها الـ"إف-16" المستعملة

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، كان مجلس الدفاع الوطني الكرواتي أوصى هذا الأسبوع بقبول صفقة شراء 12 طائرة مستعملة من القوات الجوية الإسرائيلية.
وتنافست إسرائيل مع عدد من البلدان التي طلبت منها كرواتيا العام الماضي التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد الطائرات المقاتلة.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن شركة ساب السويدية هي أكثر المنافسين جدية إذ عرضت مقاتلات جرين الجديدة لكن بسعر أعلى بكثير.
وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي في 2013، وتعتمد قواتها الجوية حاليا على مقاتلات ميج 21 القديمة.
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