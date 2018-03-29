إسرائيل تجد مشتر جديد لطائراتها الـ"إف-16" المستعملة

أكدت الحكومة الكرواتية، اليوم الخميس، موافقتها على عرض إسرائيلي بتوريد 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى قواتها الجوية.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، كان مجلس الدفاع الوطني الكرواتي أوصى هذا الأسبوع بقبول صفقة شراء 12 طائرة مستعملة من القوات الجوية الإسرائيلية.

© Sputnik. Issam Al-Rimawi إسرائيل تسلم جثمان القتيل الفلسطيني ياسين السراديح

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "سنكون قادرين على استخدام هذه الطائرات لمدة 25 عاما على الأقل. وستبلغ تكلفة شرائها على أقصى تقدير 50 مليون دولار سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة".

وتنافست إسرائيل مع عدد من البلدان التي طلبت منها كرواتيا العام الماضي التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد الطائرات المقاتلة.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن شركة ساب السويدية هي أكثر المنافسين جدية إذ عرضت مقاتلات جرين الجديدة لكن بسعر أعلى بكثير.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي في 2013، وتعتمد قواتها الجوية حاليا على مقاتلات ميج 21 القديمة.