شاهد...متحدث الجيش الإسرائيلي يحرم التظاهر بفتاوى سعودية

حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من دعوة حركة "حماس" الفلسطينية للأطفال والنساء ليكونوا في مقدمة "المشاغبين" على حد وصفه، مستشهدا بسورة من القرآن.

واستعان أفيخاي أدرعي، بفتاوى سابقة قال إنها لعلماء من السعودية، ليستنكر دعوات التظاهر في غزة يوم الجمعة، تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المفترض أن تنطلق "مسيرة العودة" في ذكرى "يوم الأرض" وبالتزامن مع مرور سبعين عاما على ما يسميه الفلسطينيون "النكبة". وقد وصف فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في تدونة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، المسيرة بأنها شكل من أشكال المقاومة وعنوان لحالة المواجهة والتحدي لفرض معادلة جديدة في مشوار الصراع مع "الاحتلال الإسرائيلي" على حد تعبيره.

من جهته، نشر أدرعي على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نسب فيه للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية قوله سابقا إن المظاهرات والاعتصامات ليست من عمل المسلمين "ولم تعرف بالتاريخ الإسلامي" كما أنها من أمور "الكفار ولا يرضى بها الإسلام".

كما نقل ما قال إنها فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين قال فيها إن "الاعتصامات والمظاهرات العنيفة شر لأنها تؤدي إلى الفوضى".