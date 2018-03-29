مشاركة نسائية نادرة في اعتصام بمعقل لطالبان

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، في تطور نادر شاركت نساء من عرقية البشتون في الاعتصام بمدينة لشكركاه عاصمة الإقليم يوم الثلاثاء، وقلن إنهن سيخرجن لاحقا في مسيرة إلى منطقة تسيطر عليها حركة طالبان للمطالبة بإنهاء الحرب.
وقال قاري محمد يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان في بيان نشر على أحد المواقع الإلكترونية التابعة للحركة، إن القوات الأمريكية تستغل المحتجين.
وجاء في البيان: "الإمارة الإسلامية قلقة للغاية من أن تسيء دوائر العدو استغلال أسمائكم".
وأضاف: "إذا حدث شيء لا قدر الله فستقع المسؤولية على أكتافكم لأنكم تدركون أننا في حالة حرب ونواجه مخططات عدائية عدة وسنضطر لاتخاذ خطوات جادة من أجل تحييدها".
وكان الرئيس أشرف عبد الغني قد عرض، الشهر الماضي، إجراء محادثات سلام مع طالبان، لكن لم يبدر عن الحركة ما يشير بوضوح لاستعدادها لإنهاء التمرد.
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