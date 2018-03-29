مشاركة نسائية نادرة في اعتصام بمعقل لطالبان

اعتصم عشرات من المطالبين بالسلام، بينهم نساء، ونصبوا خياما في إقليم هلمند الأفغاني بعد أن أسفر انفجار سيارة ملغومة، الأسبوع الماضي، عن سقوط أكثر من 12 قتيلا أمام ملعب رياضي.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، في تطور نادر شاركت نساء من عرقية البشتون في الاعتصام بمدينة لشكركاه عاصمة الإقليم يوم الثلاثاء، وقلن إنهن سيخرجن لاحقا في مسيرة إلى منطقة تسيطر عليها حركة طالبان للمطالبة بإنهاء الحرب.

© Sputnik. Jak اغتيال ضابط شرطة كبير برصاص مجهولين في أفغانستان

وانفجرت السيارة، يوم الجمعة، مع انتهاء مباراة للمصارعة في لشكركاه مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 47 آخرين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

وقال قاري محمد يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان في بيان نشر على أحد المواقع الإلكترونية التابعة للحركة، إن القوات الأمريكية تستغل المحتجين.

وجاء في البيان: "الإمارة الإسلامية قلقة للغاية من أن تسيء دوائر العدو استغلال أسمائكم".

وأضاف: "إذا حدث شيء لا قدر الله فستقع المسؤولية على أكتافكم لأنكم تدركون أننا في حالة حرب ونواجه مخططات عدائية عدة وسنضطر لاتخاذ خطوات جادة من أجل تحييدها".

وكان الرئيس أشرف عبد الغني قد عرض، الشهر الماضي، إجراء محادثات سلام مع طالبان، لكن لم يبدر عن الحركة ما يشير بوضوح لاستعدادها لإنهاء التمرد.