البيت الأبيض: أبواب الولايات المتحدة مفتوحة لدبلوماسيين روس جدد

صرح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الأمريكي، أن أبواب الولايات المتحدة مفتوحة أمام دبلوماسيين روس جدد، وأنه لا توجد أية قيود تحدد عدد الدبلوماسيين الروس الذين يمكنهم العمل في بلاده.