البيت الأبيض: طرد الدبلوماسيين لن يؤثر على إمكانية لقاء بوتين وترامب

صرح مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين.

© Sputnik. Vladimer Astapkovich بيسكوف: بوتين وترامب يدركان أهمية الحاجة للتواصل

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث للصحفيين، أن قرار طرد الدبلوماسيين "لن يؤثر" على التحضير للقاء المحتمل، للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب

وفي سياق متصل بلقاء الزعيمين الروسي والأمريكي، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب، يدركان أهمية الحاجة الماسة للتواصل الشخصي بينهما.

وأضاف بيسكوف، لقناة "مير-24" السبت الماضي "يدرك الرئيسان أن هناك عددا كبيرا من الأسباب لهذا التواصل، كالنزاعات الإقليمية والمشاكل الإطارية مثل الأمن الاستراتيجي والأمن العالمي، ومثل قضايا نزع السلاح والصراع في سوريا وكوريا الشمالية وما إلى ذلك".

هذا وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ"قضية سكريبال".