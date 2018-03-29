ترامب يفتح "النار" على "أمازون" ويوجه لها الاتهامات

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": لقد عبّرت عن قلقي تجاه "أمازون" قبل فترة طويلة من خوضي للانتخابات الرئاسية، فهي على عكس الشركات الأخرى، تسدد ضرائب قليلة لحكومات الولايات المحلية، وقد لا تسدد على الإطلاق، كما أنها تستخدم نظامنا البريدي كبائع توصيل لمنتجاتهم، وهو ما يتسبب في خسارة هائلة للولايات المتحدة، بينما تضع الآلاف من تجار التجزئة خارج نطاق العمل!

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018

ولكن لم يوفر ترامب في تغريدته أية دلائل يدعم انتقاداته، ولم يقترح أية إجراءات محددة إزاء شركة التسويق الإلكترونية العملاقة.

يذكر أن دونالد ترامب هاجم موقع "أ مازون " ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس عدة مرات، وجاءت تغريدته الأخيرة، بعد يوم من نشر موقع أخبار "أكسيوس" أن ترامب كان مهووسا بأكبر متاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وأراد كبح قوته المتنامية بقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء 28 مارس، بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأمريكية حاليا فيما يتعلق بشركة أمازون، لكن إدراة ترامب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.

وتأتي تصريحات المسؤول، بعد أن ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بشأن تغييّر نظام معاملة أمازون ضريبيا، بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب "أمازون".