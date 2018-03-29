الفاتيكان يوبخ صحفيا نقل عن البابا إنكاره لجهنم

وبّخ الفاتيكان، اليوم الخميس، صحفيا إيطاليا مشهورا، بعدما نقل عن البابا فرنسيس قوله إن جهنم لا وجود لها.

© AP Photo/ Paolo Santalucia حتى البابا فرنسيس لم يسلم من مشاكل الإطارات وأصدر الفاتيكان بيانا، بعد التصريحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه بأنها لا تعكس ما قاله البابا بشكل دقيق، وفقا لوكالة "رويترز".





والتقى الصحفي أوجينيو سكالفاري (93 عاما)، وهو ملحد بشكل معلن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، وتربطه صداقة فكرية بالبابا فرنسيس، وكتب مؤخرا قصة مطوّلة شملت على قسم للسؤال والجواب في نهايتها.





وقال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس لم يجر مع سكالفاري مقابلة، وإن المقال "نتاج لإعادة صياغته" وليست "نصا دقيقا لكلمات البابا".





ويتفاخر سكالفاري، وهو مؤسس صحيفة "لا روبوبليكا" الإيطالية، بأنه لا يكتب ولا يستخدم مسجلا أثناء مقابلاته مع زعماء وقادة، ثم يقوم بعد ذلك بإعادة كتابة المقابلات في مقالات مطولة.





ووفقا لمقال سكالفاري، اليوم الخميس في الصحيفة المذكورة، فإنه سأل البابا عن المكان الذي تذهب إليه في النهاية "الأرواح الشريرة" لتعاقب، ونقل عن البابا قوله ردا على ذلك: "لا تعاقب. تلك التي تتوب تحصل على مغفرة الرب وتأخذ مكانها مع من يُجلّونه… لكن تلك التي لا تتوب ولا يمكن الغفران لها تختفي، لا يوجد جحيم لكن اختفاء الأرواح الشريرة موجود".





وتؤكد التعاليم العامة للكنيسة الكاثوليكية "وجود الجحيم وأبديتها".



