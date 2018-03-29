الجيش الإسرائيلي: أية محاولة لخرق سيادتنا وحدودنا "خط أحمر"

اعتبر الجيش الإسرائيلي أن أية محاولة لخرق سيادة إسرائيل وحدودها "خطا أحمرا"، مشيرا إلى أن القواعد المتبعة تعني أنه بإمكان الجنود إطلاق النار على كل من يحاول المساس بالمواطنين وخرق السيادة الإسرائيلية.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية

واستطرد: "نعتقد أن لا مصلحة لأحد أن تخرج الأمور عن السيطرة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن خللا أمنيا أدى إلى حدوث عمليات تسلل لفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتابع: "في حال خرجت عن السيطرة فهناك استعداد إسرائيلي عسكري لمواجهة كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات بقوات معززة وكبيرة لصد أية محالة لخرق السيادة الإسرائيلية والحدود، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا، مضيفا: "لن نسمح بأي خرق جماعي وسنتخذ إجراءات، ونشرنا فيديو يظهر كيفية تعامل الجنود مع من يحاول خرق السيادة الإسرائيلية بإطلاق النار على القدمين".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم وسائل متنوعة لمنع المساس بالبنية التحتية الأمنية أي الجدار الأمني والحدود الإسرائيلية، مضيفا: "هناك قواعد معروفة وواضحة عن المسافة المسموح بها للإقتراب من الجدار، وإلا سنواجه أية محاولة برد فعل قاسي".