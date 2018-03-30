متمردون يشنون هجوما على منزل رئيس الكونغو شرق البلاد

قالت مصادر من المتمردين وجيش الكونغو، يوم الخميس 29 مارس/آذار، إن متمردين مسلحين قتلوا جنديا على الأقل خلال هجوم على منزل يملكه الرئيس جوزيف كابيلا في شرق البلاد المضطرب حيث اندلع عدد من الصراعات في الشهور القليلة الماضية.

© AFP 2018/ Griff Tapper جيش الكونغو يقتل 13 متمردا في اشتباكات

ولم يكن كابيلا موجودا عندما شن رجال ميليشيا ماي ماي هجوما على منزل بالقرب من مدينة بيني واشتبكوا مع جنود حكوميين استطاعوا صد الهجوم، بحسب رويترز.

ويعد هذا هو ثاني هجوم على مقر رئاسي خلال ثلاثة أشهر، ويشير الهجوم إلى تدهور الوضع الأمني في الكونغو الذي يرجع في جانب منه إلى رفض كابيلا التنحي عن السلطة عام 2016 عندما انتهت فترة رئاسته.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تعرض منزل لكابيلا يقع في إقليم كيفو الشمالي للهجوم وأضرمت فيه النيران، ولقي شرطي حتفه في تلك الواقعة.

وتدهور الوضع الأمني في الشرق، الذي يشهد بالفعل توترا عرقيا،هذا العام مع تراجع سلطة الدولة مما أجبر عشرات الألوف على الفرار ويهدد بزعزعة استقرار البلاد بأكملها.

وقال متحدث باسم جماعة ماي ماي المتمردة إن الجماعة قتلت ثلاثة جنود خلال الهجوم، وأفاد متحدث باسم الجيش بأن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود وأحد المهاجمين، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المتحدث باسم الرئاسة.

وتضم ماي ماي عددا من المجموعات المسلحة التي تشكلت في الأساس للتصدي للتوغلات الرواندية في عقد التسعينات ثم تحولت بعد ذلك إلى ميليشيا.