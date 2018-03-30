مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد

قتل 5 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد.

© AP Photo/ Emrah Gurel حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية

وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا، وينفذ الجيش عمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحزب داخل تركيا، كما تستعد القوات لـ تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لـ"تطهير" المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية، بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز" إن الهجوم وقع في قاعدة عسكرية في منطقة إيروه في سيرت جنوب شرقي تركيا.