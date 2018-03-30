مصدر كردي يعلن نية فرنسا إرسال قوات إلى سوريا

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤول كردي أن القيادة الفرنسية قررت إرسال قوات فرنسية إلى منبج في سوريا لدعم المقاتلين الأكراد.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال استقباله، أمس الخميس، لوفد من "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي مجموعة مسلحة تضم المقاتلين الأكراد، "دعم فرنسا" لهم.

© AFP 2018/ GUILLAUME SOUVANT ماكرون يؤكد دعم بلاده لقوات "سوريا الديمقراطية"

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي، وفق البيان.

ووفق التقارير الإعلامية، قال مسؤول كردي إن ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لدعم القتال ضد تنظيم "داعش"، وثني تركيا عن التقدم نحو المدينة.

وأحجم مكتب الرئيس الفرنسي عن التعليق على ذلك.