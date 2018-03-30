أردوغان: قد ندخل سنجار في أي وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا".

وتابع: "إن إنهاء أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في العراق وظيفة مشتركة لنا ولحكومة بغداد، نحن منفتحون على العمل سويا في هذا الموضوع".

وأشار إلى أن تركيا بدأت عمليات لتطهير مناطق عين العرب ورأس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين حتى الحدود العراقية، موضحا أن بلاده ستطرد المسلحين من العراق أيضا.