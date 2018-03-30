الخارجية الروسية: استدعاء سفراء عدة دول وإعلان تدابير جديدة في "قضية سكريبال"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استعدت سفراء عدد من الدول، التي أقدمت على تصرفات غير ودية بحق روسيا، فيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، لتسليمهم مذكرات احتجاج والإعلان عن تدابير جوابية.

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook وسائل إعلام: يوليا سكريبال تستعيد القدرة على الأكل والشرب

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 30 مارس / آذار: "يجري اليوم استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في روسيا لعدد من الدول، التي اتخذت تدابير غير ودية بحق روسيا، تعبيرا عن التضامن مع بريطانيا، إثر حادث تسمم عميل الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته".

وأضاف البيان: "سيتم تسليم السفراء مذكرات احتجاج والإعلان عن تدابير جوابية من الجانب الروسي".

وعثرت الشرطة البريطانية في 4 مارس الجاري، على سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في سولزبوري.

واتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في الحادث، بينما تنفي روسيا تلك التهم بصورة كاملة وتطالب بإجراء تحقيقات مشتركة مع لندن.