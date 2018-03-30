"التحالف الدولي" يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة خمسة في سوريا

أعلن "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة خمسة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تحالف واشنطن قوله في بيان: "إن اثنين من جنود التحالف قتلوا وجرح خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة، مساء أمس"، دون أن يحدد جنسياتهم أو يقدم المزيد من التفاصيل بحجة انتظار نتائج التحقيقات في الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا: "تقود الولايات المتحدة منذ آب/ أغسطس عام 2014، تحالفا استعراضيا من خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن، مدعية أنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين".