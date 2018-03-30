لجنة الدفاع في مجلس الدوما: روسيا لا تسعى إلى "سباق تسلح"

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، إن روسيا تريد تنظيم عملية تفاوض بمشاركة عدد من الدول الكبرى، ولا تسعى لسباق تسلح.

© AP Photo/ Ahn Young-joon, File خمس دول أسيوية تخوض سباق تسلح صاروخي

موسكو — سبوتنيك . وأضاف شمانوف، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الجمعة 30 مارس / آذار: "كل الجهود، التي يبذلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وروسيا لا تهدف إلى سباق التسلح، وإنما إلى تنظيم العملية التفاوضية، وليس في إطار ثنائي، بل وبمشاركة الصين، والهند وعدد آخر من الدول الكبرى".

وتابع: "يحاولون تنظيم لقاء مع الكوريين، لكن الكوريين لا يستطيعون التفاهم. يحاولون تخويفنا"، مضيفا: "لا أحد يمكن أن ينتصر في سباق التسلح".

وجاء تعليق شمانوف، رد على ما بثته قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، خلال محادثته الأخيرة يوم 20 مارس الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قال فيها: "إذا كنتم تريدون سباق تسلح، نحن نستطيع فعل هذا، ولكن سأنتصر أنا"، مشيرا إلى أن مثل هذا التصريح من قبل ترامب، لو كان حقيقة، فيمكن وصفه بغير المسؤول".

وأضاف شمانوف: "في سباق التسلح لا يمكن لأحد أن يفوز، لأن البشرية تراكمت لديها من الإمكانيات العسكرية القادرة على تدمير جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، عدة مرات".

وفي سياق متصل، لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح، وهذا لا يتماشى مع الهدف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف: "أود أن أذكركم بتصريحات الرئيس بوتين الأخيرة، بأن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح، وهذا لا يتوافق مع الهدف الرئيسي للرئيس بوتين، وهو تنمية الاقتصاد الوطني".

وأضاف بيسكوف: "لذلك نحن جميعا والرئيس بوتين، لا نحتاج لسباق تسلح، وهذا ما أكده البيان الرئيسي، الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار".