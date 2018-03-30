لجنة الدفاع في مجلس الدوما: روسيا لا تسعى إلى "سباق تسلح"

وتابع: "يحاولون تنظيم لقاء مع الكوريين، لكن الكوريين لا يستطيعون التفاهم. يحاولون تخويفنا"، مضيفا: "لا أحد يمكن أن ينتصر في سباق التسلح".
وجاء تعليق شمانوف، رد على ما بثته قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، خلال محادثته الأخيرة يوم 20 مارس الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قال فيها: "إذا كنتم تريدون سباق تسلح، نحن نستطيع فعل هذا، ولكن سأنتصر أنا"، مشيرا إلى أن مثل هذا التصريح من قبل ترامب، لو كان حقيقة، فيمكن وصفه بغير المسؤول".
وفي سياق متصل، لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح، وهذا لا يتماشى مع الهدف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف: "أود أن أذكركم بتصريحات الرئيس بوتين الأخيرة، بأن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح، وهذا لا يتوافق مع الهدف الرئيسي للرئيس بوتين، وهو تنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف بيسكوف: "لذلك نحن جميعا والرئيس بوتين، لا نحتاج لسباق تسلح، وهذا ما أكده البيان الرئيسي، الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار".
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