بيسكوف: ترامب لم يذكر الانتصار في "سباق تسلح" خلال حديثه مع بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ما تداولته وسائل إعلام حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سينتصر في سباق التسلح، أثناء حديثه مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا يطابق الحقيقة، وهذه الجملة لم يتم ذكرها.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف بيسكوف: "هذه الجملة لم يتم قولها أثناء الحديث، هذه الأنباء لا تتطابق مع الحقيقة، وفيما يخص مضمون الحديث، فقد قدمنا تقريرا عن نتائجه وقلنا فيه كل شيء اعتبرناه ضروريا، والجانب الروسي لم يفصح للعلن، ولا في أي وقت، عن مضمون الأحاديث الخاصة بين رؤساء الدول".

وكانت قناة "إن بي سي" الأمريكية ذكرت أن ترامب، قال خلال محادثته الأخيرة يوم 20 مارس (آذار) الجاري، مع بوتين: "إذا كنتم تريدون سباق تسلح، نحن نستطيع فعل هذا، ولكن سأنتصر أنا"، مشيرة إلى أنها نقلت ذلك عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم.

ولفت بيسكوف إلى تصريحات بوتين الأخيرة، التي قال فيها إن روسيا لن تنخرط في سباق التسلح، الذي لا يتوافق مع الهدف الرئيسي له، وهو تنمية الاقتصاد الوطني".



