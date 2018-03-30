مقتل 15 مهاجرا في تحطم حافلة شرقي تركيا

تحطمت حافلة صغيرة مكتظة بمهاجرين من أفغانستان وباكستان وإيران واشتعلت فيها النيران، شرقي تركيا، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

© AFP 2018/ SERGEI VENYAVSKY مصرع 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث سير وسط روسيا

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن الحافلة المصممة لحمل 14 شخصا كانت تقل أكثر من 50 شخصا من جنسيات أجنبية واصطدمت بعمود إنارة واشتعلت بها النيران بعدما فقد السائق السيطرة عليها في إقليم إغدير شرقي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن شاحنة تقل مهاجرين أيضا كانت تسير خلف الحافلة بمسافة قصيرة صدمت بعض من سقطوا من الحافلة.

وقالت إن السلطات ألقت القبض على 13 شخصا كانوا في الشاحنة وكذلك سائقها.

وعبر مئات الآلاف من اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى إلى اليونان ومنها إلى أماكن أخرى في أوروبا عبر تركيا في الأعوام الماضية. ولقي المئات مصرعهم في أثناء ذلك.