الصين تعلق على احتمال سقوط قطع كبيرة من حطام محطتها الفضائية الأولى على الأرض

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إنه من غير المرجح أن تسقط قطع كبيرة من محطة الفضاء "تيانغونغ-1" على الأرض، وأن الصين تتواصل بشكل مكثف مع الأمم المتحدة بشأن تطور العملية.

© Photo/ NASA أول محطة فضائية للصين على وشك السقوط في أي مكان على الأرض ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني، من المتوقع أن تعاود المحطة دخول الغلاف الجوي خلال الأيام المقبلة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين سيسقط الحطام، بحسب وكالة "رويترز".





وخلال إفادة صحفية يومية، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، إن الحكومة تواصل إخطار وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة بأحدث المعلومات عن "تيانغونغ-1".





وأضاف أن الصين تتصرف بشكل مسؤول وشفاف، وتابع قائلا: إذا دعت الحاجة فسنتصل على الفور بالدولة المعنية… أما بالنسبة لما سمعته ففي الوقت الراهن لا توجد احتمالات قوية بأن تصطدم قطع كبيرة بالأرض. الاحتمال الأكبر هو أن تكون القطع صغيرة للغاية.





و"تيانغونغ-1" (القصر السماوي-1)، هي أول مختبر فضائي صيني، وأطلق في المدار عام 2011، للقيام بتجارب على الالتحام والدوران في المدارات، ضمن برنامج فضائي طموح للصين يهدف إلى وضع محطة دائمة في الفضاء بحلول عام 2023.





وكانت الصين قد أنشأت أول محطة فضائية لها باسم "تيانغونغ-1" في عام 2011، وبعدما أدت 6 مهمات ناجحة لها، ثلاث منها كانت برفقة طاقم من رواد الفضاء، قررت الصين في يونيو/ حزيران 2013 أن تهملها، بحسب مجلة " بيزنس إنسايدر " الأمريكية.



