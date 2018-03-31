السفارة الروسية بلندن تكشف تفاصيل تفتيش طائرة "أيروفلوت"

وصفت السفارة الروسية في لندن عملية تفتيش طائرة "أيروفلوت" في لندن بأنها "استفزاز فظ آخر من جانب السلطات البريطانية"، يربط الحادث بـ "سياسة العداء" البريطانية تجاه موسكو.

لندن — سبوتنيك. وقال ممثل السفارة الروسية ردا على سؤال وسائل الإعلام بشأن تفتيش الطائرة: "لقد شهدنا استفزازًا فظا آخر من قبل السلطات البريطانية. قامت دائرة حرس الحدود والجمارك بتفتيش الطائرة، التي كانت تقوم برحلة "أيروفلوت" 2582/2583 موسكو — لندن — موسكو، مثل هذه الأشياء نادرة للغاية وهي إلى حد كبير استثنائية".

وأضاف ممثل السفارة، "بطبيعة الحال سنحلل ما حدث بدقة. في الوقت الحالي ليس لدينا تفسير آخر، عدا أن ما حدث في "هيثرو" متصل بشكل ما بسياسة العداء، التي تتبعها الحكومة البريطانية تجاه روسيا".

© Sputnik. Alexandr Kryazhev الخارجية الروسية تصف تفتيش طائرة "إيروفلوت" في لندن بأنه استفزاز جديد

وتابع، أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها شرح أسباب تفتيش طائرة "أيروفلوت" ، يوم الجمعة، في مطار لندن.

وكشف ممثل البعثة الدبلوماسية، أن "إن السفارة حاولت الاتصال فورا مع وزارة الخارجية البريطانية لمعرفة أسباب الإجراءات غير المقبولة من قبل الموظفين البريطانيين لم تسفر عن نتائج. وقد أرسلت السفارة مذكرة تطالب الجانب البريطاني بإعطاء توضيح بخصوص ما حدث".

وأكد ممثل السفارة، أن "البريطانيون حاولوا تفتيش الطائرة بدون وجود الطاقم، الأمر الذي يمنع منعا باتا وفقا للأنظمة القائمة. وعقب وصول موظف السفارة إلى المطار وبعد مفاوضات مطولة، تمكن من فرض مشاركة قائد الطائرة في عملية التفتيش. كما رفض البريطانيون عقب التفتيش تقديم أية وثائق مكتوبة توضح سبب هذا الإجراء، أساسه القانوني ونتائجه".

هذا واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية في مطار هيثرو الدولي بلندن استفزازا آخر تقوم به السلطات البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت عن ضرورة تفتيش الطائرة ورفضت الكشف عن الأسباب.