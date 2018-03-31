لماذا قامت السلطات البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية

صرح قائد الطائرة الروسية، التي تم فحصها في مطار "هيثرو" بلندن، فيتالي ميتروفانوف، بأن رجال الأمن البريطانيين أعلنوا خلال تفتيش الطائرة، أنهم يبحثون عن مواد محظورة على متن الطائرة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميتروفانوف، في مقابلة على قناة تلفزيون "روسيا 24": "ظهرت مجموعة من أفراد الأمن تتكون من 5 أو 6 أشخاص مع كلب، وطالبوا بتفتيش الطائرة بزعم وجود مواد محظورة على متنها".

© Sputnik. Maxim Bogodvid السفارة الروسية بلندن تكشف تفاصيل تفتيش طائرة "أيروفلوت"

ووفقا لقائد الطائرة، استمر الفحص "من 5 إلى 7 دقائق"، وبعد ذلك قام المختصون بفحص الأقسام الفنية في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق، موضحا أنهم لم يكن لديهم "إذن تفتيش".

ووصفت السفارة الروسية عملية تفتيش طائرة "أيروفلوت" في لندن بأنها "استفزاز فظ آخر من جانب السلطات البريطانية"، ويربط الحادث بـ "سياسة العداء" البريطانية تجاه موسكو.

وقد أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها شرح أسباب تفتيش طائرة "أيروفلوت"، يوم الجمعة، في مطار لندن.

واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية في مطار هيثرو الدولي بلندن استفزازا آخر تقوم به السلطات البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت عن ضرورة تفتيش الطائرة ورفضت الكشف عن الأسباب.