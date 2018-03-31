أنطونوف: طرد الدبلوماسيين لن يؤثر على عمل السفارة الروسية بواشنطن

أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن طرد الدبلوماسيين الروس أضر بإمكانيات السفارة الروسية، لكن عملها لن يكون أقل فعالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين، "تعرضت إمكانات السفارة للضرر. حيث سيغادر المسؤولون عن مجالات محددة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات الثقافة والتجارة والاقتصاد والفضاء".

وأكد السفير، أن "السفارة لن تقلل من فعاليتها. وستواصل العمل كما هو معتاد من أجل استقرار العلاقات الروسية- الأمريكية لمنعها من الوقوع في الهاوية".

وكشف السفير الروسي، أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أرسلت بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى موسكو جميع الوثائق المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية في سياتل، التي قررت الولايات المتحدة غلقها.

ورد أنطونوف، مجيبا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستقدم دعوى قضائية بخصوص الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية: "كل شيء بخصوص هذا الحادث فيما يتعلق بالملكية الروسية، نحن أرسلناه إلى وزارة الخارجية. وأعتقد، أنه سيتم النظر في هذه المسألة مع مشاكل الممتلكات الروسية التي حدثت من قبل مجتمعة. هناك تكليف بهذا الخصوص من الرئيس الروسي".

وشدد أنطونوف، على أن "هناك قرارا بعدم إزالة العلم الروسي من مقر إقامة القنصل العام في سياتل، وهو يأمل أن يظهر الجانب الأمريكي تفاهماً في هذا الأمر ويتركون العلم في مكانه".