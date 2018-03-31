تخوفات من "اتفاق يمنح روسيا إمكانية استخدام قواعد عسكرية بلبنان"

وأعلن رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف في الثالث من فبراير/نوفمبر 2018 موافقته على مسودة اتفاق التعاون العسكري بين روسيا ولبنان، وكلّف وزارة الدفاع بإجراء المحادثات مع الجانب اللبناني وتوقيع الاتفاق باسم الحكومة الروسية بعد التوصل إليه.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بعد سوريا... لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية

وعن تفاصيل الاتفاق ذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أنه يتضمن تبادل المعلومات الدفاعية، والتعاون في مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة، والتعاون في مجال التعليم العسكري والطب العسكري والبحث والإنقاذ في البحر.

ووفق المؤسسة الإعلامية الدولية "ذي كريستيان ساينس مونيتور" فإن روسيا ستسلم لبنان أسلحة تقدر قيمتها بمليار دولار.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقفتا ضد اتفاق التعاون العسكري بين روسيا ولبنان خوفا من فقدان السيطرة على لبنان. ولعله لم يكن مصادفة أن يزعم موقع "جيمستاون فاونديشن" الأمريكي أن الاتفاق يمنح روسيا امكانية استخدام قواعد عسكرية موجودة في لبنان.