الأمن البريطاني يفتش طائرة روسية ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة

هذا وقامت السلطات البريطانية أمس بتفتيش طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" في مطار هيثرو الدولي بلندن.
ووجهت السفارة الروسية مذكرة احتجاج إلى الخارجية البريطانية على خلفية الحادث واعتبرت ذلك، استفزازا فظا جديدا من جانب السلطات البريطانية.
واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصرف البريطاني "عملا استفزازيا".
وذكر قائد الطائرة، أن ذلك تسبب بتأخير موعد إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعات. وقال "وافقنا على التفتيش، فقط لرغبتنا بإنجاز الرحلة الجوية. وتم تنسيق ذلك مع القنصل الروسي ومع ممثلي خدمة سلامة الطيران".
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