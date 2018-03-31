الأمن البريطاني يفتش طائرة روسية ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة

أكد نائب وزير الداخلية البريطانية، بن والاس، اليوم السبت، أن الأمن البريطاني فتش أمس طائرة روسية، وهذا عمل طبيعي للحماية من الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة أو أي مواد محظورة.

موسكو — سبوتنيك . وقال بن والاس في بيان "هذا إجراء شائع لمصلحة الجمارك البريطانية، تفتيش الطائرة يأتي لحماية بريطانيا من الجريمة المنظمة ومن أولئك الذين يحاولون جلب مواد خطيرة إلى البلاد، مثل المخدرات أو الأسلحة".

هذا وقامت السلطات البريطانية أمس بتفتيش طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" في مطار هيثرو الدولي بلندن.

ووجهت السفارة الروسية مذكرة احتجاج إلى الخارجية البريطانية على خلفية الحادث واعتبرت ذلك، استفزازا فظا جديدا من جانب السلطات البريطانية.

واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصرف البريطاني "عملا استفزازيا".

وذكر قائد الطائرة، أن ذلك تسبب بتأخير موعد إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعات. وقال "وافقنا على التفتيش، فقط لرغبتنا بإنجاز الرحلة الجوية. وتم تنسيق ذلك مع القنصل الروسي ومع ممثلي خدمة سلامة الطيران".