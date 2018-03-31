التحقيق مع نسيب لعائلة ميدلتون في فرنسا بشأن الاشتباه في جريمة اغتصاب

قال مصدر قضائي لوكالة "رويترز"، الجمعة 30 مارس/آذار الجاري، إن ديفيد ماثيوز والد زوج بيبا ميدلتون، وشقيقة كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني وليام، نجل ولي العهد البريطاني، يخضع للتحقيق الرسمي في فرنسا، بسبب الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب لقاصر.

© AP Photo/ Eddie Mulholland بطريقة "شرقية"... كيت ميدلتون تحتفل بحملها وديفيد ماثيوز هو والد جيمس زوج بيبا ميدلتون، وقال المصدر إن ديفيد اعتقل يوم الثلاثاء 27 مارس، من قبل وحدة حماية القصر، وخضع لتحقيق رسمي، بسبب الاشتباه باغتصاب قاصر تحت ولايته، في تأكيد لتقرير بثه راديو "أوروبا 1".





وأضاف المصدر أن ممثلي الادعاء في باريس، أصدروا أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارة لفرنسا، ولكنهم أفرجوا عنه، ووضعوه تحت الرقابة القضائية، دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه.





وقال المصدر إن جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999، وذكر راديو "أوروبا 1" أن شكوى قدمت للسلطات في 2017.