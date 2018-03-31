السلطات المكسيكية تشتبه في شاحنة...فماذا وجدت فيها

اشتبهت السلطات المكسيكية في إحدى الشاحنات، وحين أقدم رجال الشرطة على تفتيشها فوجئوا بأكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى.

وبحسب رويترز، كان بين هؤلاء عشرات القصر في شاحنة وهم على شفا الموت اختناقا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود غذاء أو ماء.

© AFP 2018/ NICHOLAS KAMM مشرعون أمريكيون يسعون إلى اتفاق بشأن الهجرة

وقالت هيئة الهجرة في المكسيك إن 136 مهاجرا من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور ونيكاراجوا كانوا في طريقهم للولايات المتحدة داخل الشاحنة لكن السلطات في ولاية فيراكروز جنوب شرق البلاد أنقذتهم بعد أن ظلوا 24 ساعة في درجات حرارة تفوق 38 درجة مئوية.

ويحاول عشرات الآلاف من دول أمريكا الوسطى الفارين من العنف والفقر في بلادهم عبور المكسيك إلى الولايات المتحدة كل عام وعادة ينقلهم مهربو البشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن السلطات عثرت هذا العام على أكثر من 800 مهاجر من دول أمريكا الوسطى وهم في شاحنات أو أماكن إيواء في المكسيك.

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وانخفض عدد من يلقى القبض عليهم على الحدود عندما تولى الرئيس الِأمريكي دونالد ترامب السلطة العام الماضي وتعهد بالقضاء على الهجرة غير الشرعية لكن عدد من يحاولون العبور ارتفع مجددا في الأشهر الماضية.

وعثرت الشرطة الاتحادية ومسؤولو الهجرة على المهاجرين المحتجزين في الشاحنة في فيراكروز بعد أن سمعوا صيحات تطلب النجدة من داخل الشاحنة التي تركت قرب طريق سريع.

وقالت السلطات إنها أحصت 49 قاصرا بين المجموعة سافر 13 منهم وحدهم وسوف يتلقون مساعدة لتقديم طلبات لجوء في المكسيك في حين ستعيد السلطات البالغين والأطفال الذين جاءوا برفقة ذويهم إلى بلادهم.