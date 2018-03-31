الولايات المتحدة تجهض مشروع قرار دولي حول أحداث غزة

اعترضت الولايات المتحدة، اليوم السبت، على مشروع قرار أممي حول المواجهات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في نيويورك.

© REUTERS/ Mussa Qawasma أهالي قطاع غزة يشيعون جثامين 14 فلسطينيا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة يوم الأرض

نيويورك — سبوتنيك . وأفاد المراسل بأن الولايات المتحدة "أجهضت الجهود لإصدار بيان عن مجلس الأمن حول ما جرى أمس في غزة بعدما اعترضت على صيغة مشروع البيان".

وجاء في نص مشروع البيان الذي ناقشه المجلس أن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا على حق التظاهر السلمي، وعبروا عن أسفهم لوقوع قتلى مدنيين".

وتابع البيان أن أعضاء المجلس "طالبوا بالتحقيق في تلك الأحداث وباحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد مساء الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إثر مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة "يوم الأرض"، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.