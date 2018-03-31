الولايات المتحدة تجهض مشروع قرار دولي حول أحداث غزة

وجاء في نص مشروع البيان الذي ناقشه المجلس أن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا على حق التظاهر السلمي، وعبروا عن أسفهم لوقوع قتلى مدنيين".
وتابع البيان أن أعضاء المجلس "طالبوا بالتحقيق في تلك الأحداث وباحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وكان مجلس الأمن الدولي، عقد مساء الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إثر مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة "يوم الأرض"، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.
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