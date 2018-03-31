بوادر أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم السبت 31 مارس/ آذار السفير الفرنسي في روما، كريستيان ماسيه، للتنديد بوجود عناصر من الجمارك الفرنسية في إحدى البلدات الإيطالية.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth التحقيق مع نسيب لعائلة ميدلتون في فرنسا بشأن الاشتباه في جريمة اغتصاب

ونددت الخارجية الإيطالية بالأمر واعتبرته "عملا خطيرا يخرج عن إطار التعاون بين بلدين بينهما حدود مشتركة"، حسب فرانس 24

وأكدت فرنسا أن وجود عناصر من جماركها بمنطقة جبال الألب في بلدة على الحدود الإيطالية "أمر مطابق للقوانين".

وتعقد فرنسا وإيطاليا اجتماعا في 16 أبريل/ نيسان للنقاش حول الأمر، بعدما اشتكت منظمة "رينبو 4 أفريكا" من اقتحام عناصر الجمارك الفرنسية لمقرها يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت الحكومة الفرنسية في بيان لها أن "فريقا من كتيبة السكك الحديد في الجمارك الفرنسية في مودينا كان يقوم بعملية تدقيق في القطار السريع الذي يقوم برحلة بين باريس وميلانو".

واشتبه موظفو الجمارك الفرنسين في مسافر نيجيري يقيم في إيطاليا يهرب المخدرات، وطلبوا منه الخضوع لفحص للبول، وهو ما وافق عليه خطيا.

وانتظر الموظفون وصول القطار إلى مقر المنظمة في محطة باردونيكيا للفحص، إلا أن موظفي المنظمة رفضوا ذلك.