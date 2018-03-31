الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستأنفان التدريبات العسكرية بينهما

تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية المناورات العسكرية المشتركة في الأول من نيسان/أبريل، التي كانت قد أُجلت إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في بيونغ تشانغ، وجاء ذلك وفقا لوسائل الإعلام الكورية .

طوكيو — سبوتنيك. ومن المخطط أن يشارك 11500 ألف جندي أمريكي وما يصل إلى 300 ألف جندي كوري جنوبي خلال المناورات العسكرية "فوال إيجل".

وفقا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، في إطار المناورات العسكرية "فوال إيجل" التي ستبدأ من 1 أبريل حتى 8 أبريل، ستجري تمارين مظلية تحت اسم "التنينين" (سانيون)، بمشاركة سفينة الإنزال الأمريكية (إل اتش دي-1) التي تحمل على متنها مقاتلات من طراز (إ ف-35 بي ) والتي للمرة الأولى تشارك بمثل هكذا تدريبات في كوريا الجنوبية.

ويذكر أيضا رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي يينغ، كان أفاد في وقت سابق أنه اقترح على الولايات المتحدة وقف المناورات العسكرية المشتركة في الفترة قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط/فبراير 2018.

وزاد تأزم العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن، في ضوء المناورات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها كوريا الشمالية تهديداً لأمنها.

وفي ظل النشاط المتواصل من بيونغ يانغ لتطوير برنامجها النووي والصاروخي، برغم العقوبات الدولية، كل هذا يجعل الوضع في شبه الجزيرة الكورية على حافة مواجهة عسكرية يمكن في أية لحظة أن تتحول إلى حرب نووية مدمرة بين واشنطن وبيونغ يانغ، اللتين تبادلتا التهديدات أكثر من مرة.