مقتل وإصابة 14 مسلحا بعمليات أمنية في شرق وجنوب أفغانستان

سقط 14 مسلحا بينهم عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي بين قتيل ومصاب، بسلسلة عمليات للقوات الأمنية الأفغانية بمناطق في جنوب وشرق البلاد.

© Sputnik. Jak اغتيال ضابط شرطة كبير برصاص مجهولين في أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان اليوم الأحد، بأن "14 ارهابياً بما في ذلك عناصر بتنظيم داعش سقطوا ببن قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة، أمس السبت، في هلمند جنوبي البلاد وننغرهار بشرقها"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية نفذت عصر أمس عملية ضد الإرهابيين في منطقة يختشال بولاية هلمند أسفرت عن مقتل 4 منهم وإصابة عدد مماثل".

كما عثرت القوات الأمنية المشاركة في العملية على 16 لغما وعبوة ناسفة، قام الخبراء بتفكيكها، فيما لقي 4 إرهابيين مصرعهم وجرح عنصرين في اشتباكات اندلعت بين المتطرفين والشرطة الوطنية في مديرية هسكه مينه بننغرهار.

وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا يوم الأربعاء الماضي، ضابطا في الشرطة الأفغانية أثناء حضوره مراسم تشييع جنازة زميل له بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأشار بيان صادر عن مكتب حاكم ننغرهار، إلى أن "الهجوم أدى لمقتل قائد شرطة مديرية كوز كونار العقيد مطيع الله، ومدني آخر، وإصابة 4 مدنيين بجروح".