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    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 105 لمولد الزعيم الكوري كيم كم إل سونغ في بيونغ بيانغ ، كوريا الشمالية 15 أبريل/ نيسان 2017

    كيم جونغ أون يحضر حفلا فنيا لفرقة كورية جنوبية في بيونغ يانغ

    © Sputnik. Iliya Pitalev
    العالم
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    حضر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وزوجته، اليوم الأحد، حفلا فنيا في العاصمة بيونغ يانغ قدمه فريق فني من كوريا الجنوبية، في مؤشر جديد على اتجاه البلدين نحو تحسين العلاقات والخطط المعلنة للقاءات مرتقبة بين قادة البلدين نهاية الشهر الجاري.

    مشجعات في كوريا الشمالية
    © AFP 2018/ Kim Jae-Hwan
    وفد كوري شمالي يصل الجارة الجنوبية
    القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن وزارة الثقافة، إن جونغ أون وزوجته حضرا العرض الفني الذي أقيم في المسرح الكبير شرقي بيونغ يانغ، وقدمه فريق مكون من 160 عضوا، شمل 11 من عازفي الموسيقى الشعبية.

    وقالت الوكالة إن "جونغ أون أصبح بذلك أول زعيم كوري شمالي يحضر عرضا لفريق فني من كوريا الجنوبية".

    ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، كان قد حضر بدوره حفلا فنيا لفريق كوري شمالي في العاصمة سيئول في فبراير/ شباط احتفالا بالأوليمبياد الشتوي.

    تجدر الإشارة إلى أنه عقب الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، 29مارس /آذار، وافقت الكوريتان على إجراء محادثات بين زعيمي الدولتين يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

    وفي الأسبوع الماضي، وعلى خلفية التحضير لمحادثات القمة بين الكوريتين، قام زعيم كوريا الشمالية في الفترة بين 25 و28 مارس /آذار، بزيارة غير رسمية إلى الصين، كانت الأولى لكيم جونغ أون خارج البلاد، بعد وصوله إلى السلطة في عام 2011.

    يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تأزم بشكل حاد في عام 2017 بعد أن قامت كوريا الشمالية بتنفيذ عدد من عمليات الإطلاق الصاروخية بالإضافة إلى التجربة النووية.

    وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية.

    ويفرض القرار قيودا من ضمنها قيام جميع دول العالم بترحيل العمالة الكورية الشمالية الوافدة إليها فورا وقبل نهاية عام 2019. كما قد تم فرض قيود قاسية على إمدادات الوقود ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى.

    وبدأت الأوضاع تتجه نحو الأفضل بعد قرار سيئول و بيونغ يانغ بتشكيل فريق موحد في دورة الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ فبراير/ شباط الماضي، في إطار ما يسمى بدبلوماسية الأولمبياد.

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    الكلمات الدلالية:
    زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلا فنيا لفرقة كورية جنوبية في بيونغ يانغ, حكومة كوريا الشمالية, كيم جونغ أون, كوريا اشمالية
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