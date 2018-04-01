رئيس الأركان التركية: "غصن الزيتون" قدوة في الإنسانية والقيم العسكرية

قال رئيس الأركان التركي خلوصي أكار إن أنشطة عملية "غصن الزيتون" في سوريا، تعد قدوة لبقية دول العالم من حيث القيم العسكرية والإنسانية، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف، بحسب ما ذكرته "الأناضول" اليوم الأحد 1 أبريل / نيسان: "إن العملية تستهدف الإرهابيين ومواقهم العسكرية والأسلحة والآليات التابعة لهم"، مشيرا إلى أنها لا تستهدف المدنيين أوالبيئة أوالمواقع الأثرية الموجودة في تلك المنطقة".

ولفت أكار إلى أن عملية "غصن الزيتون" تجري في إطار القانون الدولي ومبادئ مكافحة الإرهاب وتدمير أسلحة الإرهابيين.

#عاجل | #أكار: "#غصن_الزيتون" تستهدف فقط الإرهابيين والمواقع العسكرية والأسلحة والآليات التابعة لهم، ولا تستهدف بأي حال المدنيين والبيئة والمواقع الأثرية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2018

وأعلن الجيش التركي، في 18 مارس/ آذار، السيطرة على عفرين، كما نفذ غارات جوية على ولاية هاتاي الحدودية ضد إرهابيين خططوا لهجوم على عناصر الجيش التركي.

وتشن تركيا عملية عسكرية في عفرين السورية باسم "غصن الزيتون" منذ 20 يناير/ كانون الثاني، للقضاء على "الإرهاب" في المدينة.