ترامب: لا اتفاق بشأن برنامج "الحالمين" بعد اليوم

غرّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الأول من نيسان/أبريل الجاري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه لن يتم إبرام صفقة لإضفاء الصبغة القانونية على صغار المهاجرين المعروفين بـ"الحالمين" في البرنامج المعروف باسم (داكا) وأعلن أن الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة.
وبعد أن سجّل ترامب تهنئة بعيد القيامة على موقع التدوينات القصيرة، أتبعها بالقول: "ضباط حماية الحدود لا يُسمح لهم بأداء مهامهم على الحدود بسبب تلك القوانين الليبرالية (الديمقراطية) السخيفة مثل قانون الاحتجاز ثم الإفراج. الأمور تزداد خطورة. قوافل قادمة. لا بد أن يلجأ الجمهوريون للخيار النووي لإقرار قوانين مشددة الآن. لا اتفاق (داكا) بعد اليوم".
Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!
كما هدد ترامب بالقضاء على اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا)، الذي يجري التفاوض عليه الآن مع المكسيك وكندا.
وتأسس برنامج (داكا) في عام 2012، في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وطالب ترامب بإلغائه في الخريف الماضي، ويستهدف البرنامج الأفراد الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة بصحبة آبائهم، ولم يسجلوا كمهاجرين ويحميهم من الترحيل كما يسمح لهم بالعمل.
ويقضي ترامب عطلة عيد القيامة في بالم بيتش بولاية فلوريدا في منتجع مارالاجو الخاص به، وقال للصحفيين في طريقه إلى قداس عيد القيامة إنه "لابد للمكسيك من مساعدتنا على الحدود".
وسبق أن قال ترامب إنه مستعد للتوصل لاتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يريدون حماية البرنامج مقابل الموافقة على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك، الذي يعد من وعود ترامب الانتخابية.
وأصرّ ترامب خلال حملته الانتخابية على أن المكسيك ستدفع كلفة بناء الجدار.
واستمر ترامب اليوم الأحد على "تويتر" في القول، أن المكسيك لا تفعل "شيئا يذكر أو لا شيء على الإطلاق" لوقف تدفق الأفراد عبر الحدود الجنوبية.
وقال "يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا، يجب أن يوقفوا تدفقات المخدرات والناس بأعداد كبيرة، وإلا فسأوقف بقرتهم الحلوب. نافتا. نحتاج لجدار".
Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!
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