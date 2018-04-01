الخارجية الفرنسية حول مواجهات غزة: من حق الفلسطينيين التظاهر سلميا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، أن التظاهر السلمي حق للفلسطينيين، مؤكدة على واجب إسرائيل حماية المدنيين عقب مقتل 15 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة وإسرائيل.

© REUTERS/ Mussa Qawasma أهالي قطاع غزة يشيعون جثامين 14 فلسطينيا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة يوم الأرض

باريس — سبوتنيك . وقالت الناطقة باسم الوزارة، آنييس فان دور مول، في بيان إن "فرنسا تذكر السلطات الإسرائيلية بواجبها حماية المدنيين وتدعوها لضبط النفس"، كما "تؤكد على حق الفلسطينيين بالتظاهر سلميا".

وأضافت فان دور مول أن "فرنسا تعرب عن قلقها الشديد تجاه الأحداث الخطيرة التي جرت خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة".

وقتل الجمعة، خمسة عشر فلسطيني جرى تشييع 14 منهم أمس السبت، فيما جرى تشييع جثمان الشاب حمدان أبو عمشة بوقت سابق.

وكان أكثر من 30 ألف فلسطيني شاركوا الجمعة بمسيرة العودة التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياء ليوم الأرض، وقد قابلها الجيش الإسرائيلي بالقمع وإطلاق الرصاص ما أدى لمقتل 15 فلسطينيا وإصابة 1416 فلسطينيا بينهم مصابون بإصابات خطيرة. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وانطلقوا بمسيرات صوب نقاط التماس قابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز ما خلف عشرات الإصابات، فيما نظم سكان المناطق العربية في إسرائيل، مهرجانا مركزيا في مدينة عرابة إحياء لذكرى يوم الأرض الذي يشكل خصوصية لدى الشعب الفلسطيني.

ويوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في الثلاثين من آذار/مارس من كل عام، وتَعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينية، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

ويعتبر يوم الأرض حدثا محوريا في الصراع على الأرض وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي الإسرائيلي حيث أن هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات رداً على السياسات الإسرائيلية بصفة جماعية وطنية فلسطينية.