زلزال قوته 5.3 درجة يضرب إيران

ضرب زلزال قوته 5.3 درجة غربي إيران، اليوم الأحد 1 أبريل / نيسان، مما أسفر عن سقوط 54 مصابا على الأقل، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى وقوع هزة أخرى أقل قوة قرب العاصمة الإيرانية طهران بعدها.

© AFP 2018/ Shwan Mohammed زلزال يهز جنوب إيران

وذكرت "رويترز" أنه لم يتم رصد وقوع إصابات عقب الهزة الثانية التي بلغت قوتها 4.2 درجة، وضربت منطقة تقع على بعد 90 كيلومترا من طهران.

وذكر متحدث باسم خدمة الطوارئ الطبية في إيران إن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج في إقليم كرمانشاه بغرب البلاد، بينما أشارت وكالات أنباء إيرانية أن الإصابات كانت طفيفة.

وضرب زلزال قوته 7.3 درجة نفس المنطقة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 8 آلاف آخرين.